समस्तीपुर में साइकिल लेकर घर से निकले किसान की गोली मारकर हत्या, दुर्गा मंदिर के पास पीठ में मारी गोली

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। शाम का वक्त था। 45 वर्षीय सुबोध राय साइकिल लेकर घर से टहलने निकले थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में मौत उनका इंतजार कर रही है।

गांव के ही रसलपुर दुर्गा मंदिर के पास अज्ञात बदमाशों ने उनकी पीठ में गोली मार दी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़े। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और स्वजन को सूचना दी।

आनन-फानन में उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना शुक्रवार शाम सरायरंजन थाना क्षेत्र के रायपुर पंचायत के जानमोहम्मदपुर गांव की है। वारदात के बाद गांव में सनसनी फैल गई, जबकि स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है।

टहलने निकले थे, रास्ते में घेर लिया मौत ने जानकारी के अनुसार, जानमोहम्मदपुर गांव के वार्ड संख्या एक निवासी गंगा प्रसाद राय के 45 वर्षीय पुत्र सुबोध राय खेती-बाड़ी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। शुक्रवार की शाम वह साइकिल लेकर घर से निकले थे। इसी दौरान गांव के रसलपुर दुर्गा मंदिर के समीप अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। गोली उनकी पीठ में लगी और वह गंभीर रूप से जख्मी होकर गिर पड़े।

गोली की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीण गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद स्वजन को घटना की सूचना दी गई। परिजन उन्हें लेकर जल्दबाजी में सदर अस्पताल समस्तीपुर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सुबोध की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया।