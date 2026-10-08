समस्तीपुर: ट्रेन में नकली सोना बेचकर यात्रियों को लगाते थे चूना, पिता और दो बेटे गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। समस्तीपुर-दरभंगा रेलखंड पर ट्रेनों में यात्रियों को नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले एक गिरोह का रेलवे सुरक्षा बल ने पर्दाफाश किया है। मामले में पिता और उसके दो पुत्रों को गिरफ्तार किया गया है।

आरोपितों की पहचान हसनपुर थाना क्षेत्र के वार्ड 9 निवासी मो. युनुस(55) और उसके पुत्र मो. दाऊद (24) तथा मो. गुड्डू (25) के रूप में हुई है। तीनों वर्तमान में शहर के धर्मपुर इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। आरोपितों के पास से चोरी का एक मोबाइल भी बरामद होने की बात सामने आई है।

पिता-पुत्र मिलकर बिछाते थे ठगी का जाल: रेलवे सुरक्षा बल की जांच में ठगी का तरीका भी सामने आया है। बताया गया कि पिता और दोनों पुत्र ट्रेनों में यात्रियों के बीच सफर करते थे। इनके गिरोह के अन्य सदस्य भी अलग-अलग यात्री बनकर उसी ट्रेन में सवार रहते थे।

आरोपित अपने पास पीले रंग के प्लास्टिक में नकली सोना रखते थे। यात्रियों को भरोसा दिलाने के लिए गिरोह का एक सदस्य खरीदार बनकर सामने आता था। वह कथित सोने का सौदा करता और पहले से रखे नकली नोट देकर उसे खरीदने का नाटक करता था।

कम कीमत में सोना बिकता देख आसपास बैठे यात्रियों को लगता था कि उन्हें भी सस्ते में असली सोना मिल सकता है। इसी लालच में यात्री असली रुपये देकर नकली सोना खरीद लेते थे। सौदा पूरा होते ही गिरोह के सदस्य मौका देखकर निकल जाते थे।

महिला से ठगी के बाद खुला गिरोह का राज: बताया गया कि पिछले दिनों दरभंगा से ट्रेन में सफर कर रही एक महिला इसी तरीके से ठगी का शिकार हुई थी। महिला की शिकायत मिलने के बाद रेलवे सुरक्षा बल ने मामले को गंभीरता से लिया। मंडल सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई।