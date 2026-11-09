समस्तीपुर में छठ घाटों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम का निर्देश, खतरनाक स्थलों पर होगी बैरिकेडिंग

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Chhath Ghats: लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर समस्तीपुर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

सोमवार को जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न छठ घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को घाटों पर साफ-सफाई, रोशनी, पेयजल, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन से जुड़े सभी इंतजाम समय सीमा के भीतर पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।

खतरनाक स्थलों पर बैरिकेडिंग

सुरक्षा व्यवस्था की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि नदी या तालाबों के खतरनाक और अधिक गहरे जल वाले स्थानों को चिह्नित कर वहां मजबूत बैरिकेडिंग कराई जाए।

किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए घाटों पर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों और आपदा मित्रों की तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है।

इसके साथ ही, आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए एसडीआरएफ (SDRF) की टीम को पूरी तरह सतर्क और तैयार रहने का निर्देश दिया गया है।

पहुंच पथ और बुनियादी सुविधाएं

निरीक्षण के दौरान डीएम ने घाटों तक आने-जाने वाले रास्तों (पहुंच पथ) की स्थिति, पानी की उपलब्धता और स्वच्छता का बारीकी से जायजा लिया।

उन्होंने निर्देश दिया कि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए घाटों के आसपास नियमित सफाई अभियान चलाया जाए।

साथ ही, घाटों पर पेयजल, अस्थाई शौचालय, चेंजिंग रूम और प्राथमिक चिकित्सा की पुख्ता व्यवस्था करने को कहा गया है।