समस्तीपुर छठ घाट पर पिस्टल लहराना पड़ा महंगा, पुलिस ने तीन देसी पिस्तौल के साथ युवक को दबोचा

डिजिटल डेस्क, पटना/समस्तीपुर। समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना स्थित बेलसंडी तारा छठ घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ के सामने पिस्टल लहराने औऱ दहशत फैलाने का घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है।

इस मामले में पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए तीन देसी पिस्तौल और तीन कारतूस बरामद किए हैं।

इस दौरान पिस्टल लहराने के आरोप में एक युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने अलग-अलग मामलों में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरु कर दी है।

पुलिस ने बताया कि पहली कार्रवाई में खानपुर थाना क्षेत्र के शिबैंगसीपुर निवासी चंदन कुमार, पिता रामलोभित सहनी को विभूतिपुर थाना क्षेत्र के बेलसंडी गांव स्थित बूढ़ी गंडक नदी घाट पर पिस्टल लहराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।