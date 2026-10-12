समस्तीपुर में ट्रेन से हेरोइन लेकर पहुंचा भोजपुर का युवक गिरफ्तार, ड्रग नेटवर्क की जांच शुरू

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Heroin Smuggler Arrest: नगर थाना पुलिस ने ट्रेन से मादक पदार्थ लेकर समस्तीपुर पहुंचे एक युवक को गिरफ्तार किया है।

उसके पास से 256 ग्राम मादक पदार्थ हेरोइन बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपित की पहचान भोजपुर जिले के हेम डुमरांव गांव निवासी मुन्ना सिंह के पुत्र शिवम कुमार के रूप में हुई है। यह जानकारी सदर डीएसपी वन सतीश सुमन ने दी।

ट्रेन से पहुंचा समस्तीपुर मिली जानकारी के अनुसार, आरोपित ट्रेन से मादक पदार्थ लेकर समस्तीपुर पहुंचा था। इसी दौरान नगर थाना पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 256 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया।