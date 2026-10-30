10वीं पास के लिए रेलवे में कमाई का सुनहरा मौका, समस्तीपुर, नरकटियागंज में टिकट फैसिलिटेटर भर्ती

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Railway Ticket Facilitator: समस्तीपुर रेल मंडल के यात्रियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है।

मंडल के प्रमुख समस्तीपुर जंक्शन और नरकटियागंज स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (ATVM) के संचालन के लिए टिकट फैसिलिटेटरों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को टिकट काउंटरों की लंबी कतारों से छुटकारा दिलाना और उन्हें आसानी से जनरल व प्लेटफॉर्म टिकट उपलब्ध कराना है।

रेलवे की इस योजना से स्थानीय युवाओं और योग्य उम्मीदवारों के लिए रोजगार का एक नया द्वार खुला है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 20 नवंबर शाम पांच बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

10वीं पास कर सकेंगे आवेदन

टिकट फैसिलिटेटर के रूप में जुड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक (10वीं) पास निर्धारित की गई है। इस बहाली प्रक्रिया में आम नागरिकों के साथ-साथ सेवानिवृत्त रेलकर्मी और उनके पुत्र भी आवेदन करने के पात्र होंगे।

रेलवे के नियमानुसार चयन प्रक्रिया में स्थानीय आवेदकों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। यदि किसी एक पद के लिए निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पारदर्शी तरीके से लॉटरी सिस्टम के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा।