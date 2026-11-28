संवाद सहयोगी, ‎हसनपुर। ‎थाना क्षेत्र के शासन पंचायत अंतर्गत कसिया गांव में शराब के खिलाफ छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम के साथ मारपीट की गई। इसमें एएसआई जितेंद्र कुमार चोटिल हो गए।

बताया जाता है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस उक्त गांव में छापेमारी करने पहुंची। इस दौरान धंधे में शामिल कुछ युवक वीडियो बनाने लगे। साथ ही पुलिस के साथ अभद्रता भी की। तब भी पुलिस नहीं मानी तो अन्य लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी।