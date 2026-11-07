क्लासरूम से सिविल सेवा तक: कोई जज, कोई ED तो कोई BDO; समस्तीपुर नवोदय के पूर्व छात्रों का जलवा
समस्तीपुर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्व छात्र आज विभिन्न प्रशासनिक और चिकित्सा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
HighLights
समस्तीपुर नवोदय के पूर्व छात्र विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत।
कई अधिकारी, डॉक्टर, बैंकर्स महत्वपूर्ण पदों पर पदस्थापित।
विद्यालय ने अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना सिखाई।
प्रकाश कुमार, समस्तीपुर। कभी जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षाओं में बैठकर भविष्य के सपने देखने वाले विद्यार्थी आज प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।
समस्तीपुर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर चुके करीब एक दर्जन से अधिक अधिकारी राज्य के विभिन्न जिलों के अलग-अलग विभागों में पदस्थापित हैं।
1993 बैच के नितेश रंजन मुंबई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। आयुष कुमार ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है और प्रशिक्षण ले रहे हैं।
किरण गौतम हैं जज
किरण गौतम जिला जज हैं। प्रेम कुमार, रवि कुमार और प्रियतम सम्राट बीडीओ, राजीव नयन बीईओ और राम कुमार पासवान सीओ के पद पर कार्यरत हैं।
चिकित्सा क्षेत्र में डॉ. राजीव कुमार, डॉ. सोहैल अख्तर, डॉ. अनुरंजन कुमार, डॉ. एमके अजय, डॉ. अश्वनी, डॉ. निकेश्त, डॉ. आनंद सिंह, डॉ. निधि, डॉ. नरेश कुमार और डॉ. अनुपम पाल सेवाएं दे रहे हैं।
राज्य के विभिन्न जिलों के जवाहर नवोदय विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले कई पूर्व विद्यार्थी आज समस्तीपुर जिले में भी प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
हर्षवर्धन बनें होमगार्ड कमांडेंट
इनमें राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त कृष्ण मोहन सिंह, होमगार्ड कमांडेंट हर्षवर्धन, जिला नियोजन पदाधिकारी रोहित आनंद, शिक्षा विभाग में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) जमालुद्दीन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलंत) डॉ. राम नरेश रमन, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. गिरीश कुमार और अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सौरभ कुमार प्रशासनिक पदों पर सेवा दे रहे है।
इसके अलावा बीडीओ सुनील कुमार और अरुण कुमार निराला, अंचल अधिकारी आदित्य शंकर, कॉम्फेड में प्रोक्योरमेंट अधिकारी अभिषेक कुमार, बैंक अधिकारी विकास कुमार और किरण कुमारी, बीएड कॉलेज के सहायक प्राध्यापक अवध किशोर और मौसमी कुमारी, चिकित्सा सेवा में डॉ. सुषमा शिखा तथा बीएसएनएल अधिकारी गुड्डू कुमार भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।
वर्तमान विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा
राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त कृष्ण मोहन सिंह ने कहा कि विद्यालय ने पढ़ाई के साथ अनुशासन, समय प्रबंधन और जिम्मेदारी का महत्व सिखाया।
ग्रामीण विद्यार्थियों को यहां आगे बढ़ने का अवसर और अनुकूल वातावरण मिला। प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाते समय विद्यालय में सीखी बातें उपयोगी साबित होती हैं।
होमगार्ड कमांडेंट हर्षवर्धन ने कहा कि नवोदय में बिताया समय व्यक्तित्व निर्माण का अहम दौर था। यहां शिक्षा के साथ अनुशासन, टीम भावना और नेतृत्व क्षमता पर जोर दिया जाता है।
ये गुण हर क्षेत्र में सफलता और जिम्मेदारी निभाने में मदद करते हैं। भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलंत) डॉ. राम नरेश रमन ने कहा कि नवोदय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मजबूत मंच देता है।
विद्यार्थी यहां पढ़ाई के साथ आत्मनिर्भर बनने और बड़े लक्ष्य तय करने की प्रेरणा पाते हैं। उन्होंने वर्तमान विद्यार्थियों से मेहनत, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण बनाए रखने की अपील की।
ग्रामीण प्रतिभाओं को मिला आगे बढ़ने का अवसर
पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बिरौली के प्राचार्य राजीव शंकर झा ने कहा कि जवाहर नवोदय विद्यालय का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है।
मेधावी विद्यार्थियों को यहां आवासीय व्यवस्था में पढ़ने का अवसर मिलता है। शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन और प्रतियोगी माहौल उनके व्यक्तित्व को निखारते हैं।
खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सहशैक्षणिक गतिविधियों से आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और मिल-जुलकर काम करने की भावना विकसित होती है। ये गुण आगे उच्च शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रशासनिक सेवाओं में मददगार बनते हैं।
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