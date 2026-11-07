क्लासरूम से सिविल सेवा तक: कोई जज, कोई ED तो कोई BDO; समस्तीपुर नवोदय के पूर्व छात्रों का जलवा

प्रकाश कुमार, समस्तीपुर। कभी जवाहर नवोदय विद्यालय की कक्षाओं में बैठकर भविष्य के सपने देखने वाले विद्यार्थी आज प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं।

समस्तीपुर के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर चुके करीब एक दर्जन से अधिक अधिकारी राज्य के विभिन्न जिलों के अलग-अलग विभागों में पदस्थापित हैं।

1993 बैच के नितेश रंजन मुंबई में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। आयुष कुमार ने यूपीएससी में सफलता हासिल की है और प्रशिक्षण ले रहे हैं।

किरण गौतम हैं जज

किरण गौतम जिला जज हैं। प्रेम कुमार, रवि कुमार और प्रियतम सम्राट बीडीओ, राजीव नयन बीईओ और राम कुमार पासवान सीओ के पद पर कार्यरत हैं।

चिकित्सा क्षेत्र में डॉ. राजीव कुमार, डॉ. सोहैल अख्तर, डॉ. अनुरंजन कुमार, डॉ. एमके अजय, डॉ. अश्वनी, डॉ. निकेश्त, डॉ. आनंद सिंह, डॉ. निधि, डॉ. नरेश कुमार और डॉ. अनुपम पाल सेवाएं दे रहे हैं।

राज्य के विभिन्न जिलों के जवाहर नवोदय विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने वाले कई पूर्व विद्यार्थी आज समस्तीपुर जिले में भी प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

हर्षवर्धन बनें होमगार्ड कमांडेंट

इनमें राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त कृष्ण मोहन सिंह, होमगार्ड कमांडेंट हर्षवर्धन, जिला नियोजन पदाधिकारी रोहित आनंद, शिक्षा विभाग में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) जमालुद्दीन, भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी (चलंत) डॉ. राम नरेश रमन, सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. गिरीश कुमार और अपर जिला परिवहन पदाधिकारी सौरभ कुमार प्रशासनिक पदों पर सेवा दे रहे है।

इसके अलावा बीडीओ सुनील कुमार और अरुण कुमार निराला, अंचल अधिकारी आदित्य शंकर, कॉम्फेड में प्रोक्योरमेंट अधिकारी अभिषेक कुमार, बैंक अधिकारी विकास कुमार और किरण कुमारी, बीएड कॉलेज के सहायक प्राध्यापक अवध किशोर और मौसमी कुमारी, चिकित्सा सेवा में डॉ. सुषमा शिखा तथा बीएसएनएल अधिकारी गुड्डू कुमार भी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं।