समस्तीपुर से गुजरने वाली 18 ट्रेनें डायवर्ट, शहीद और अमरनाथ एक्सप्रेस का भी बदला रूट
Samastipur Diverted Trains List: लखनऊ मंडल में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग कार्य के कारण समस्तीपुर से गुजरने वाली 18 ट्रेनों के मार्ग ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Diverted Trains List: लखनऊ मंडल के गोरखपुर-गोंडा रेलखंड पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की कमीशनिंग को लेकर ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है।
स्वामी नारायन छपिया से मनकापुर के बीच 18.82 किलोमीटर रेलखंड पर 10 और 11 अक्टूबर को नॉन-इंटरलॉक कार्य किया जाएगा। इसके कारण समस्तीपुर जंक्शन से गुजरने वाली 18 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है।
बदलेगा कई ट्रेनों का मार्ग
इन ट्रेनों में दरभंगा, बरौनी, जयनगर, रक्सौल, लौकहा बाजार और डिब्रूगढ़ से खुलने वाली गाड़ियां शामिल हैं। मार्ग परिवर्तन के कारण कई प्रमुख ट्रेनों के निर्धारित ठहराव भी प्रभावित रहेंगे।
9 अक्टूबर को खुलने वाली डिब्रूगढ़-गोमती नगर एक्सप्रेस छपरा-वाराणसी-अयोध्या के रास्ते चलेगी और सीवान व देवरिया जैसे स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।
इन गाड़ियों के बदले रूट
10 अक्टूबर को दरभंगा-नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और दरभंगा-गोमती नगर एक्सप्रेस बदले मार्ग से चलाई जाएंगी। वहीं दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस और आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलेंगी।
बरौनी-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल और दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल भी परिवर्तित मार्ग छपरा-वाराणसी होकर गुजरेंगी।
यात्रा आरंभ करने से पूर्व चेक करें
इसके अलावा जयनगर-अमृतसर शहीद एक्सप्रेस छपरा-बलिया-मऊ के रास्ते और जम्मूतवी-गुवाहाटी अमरनाथ एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी होकर चलेंगी।
अवध आसाम एक्सप्रेस, कटिहार-अमृतसर एक्सप्रेस और डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस के रूट में भी फेरबदल किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पूर्व ट्रेनों की सही समय सारणी और रूट की जानकारी लेने की अपील की है।
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