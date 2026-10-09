बिहार के मोतिहारी, रक्सौल और सीतामढ़ी के यात्रियों पर असर, कई ट्रेनों के रूट बदले

संवाद सहयोगी मोतिहारी (पूर्वी चंपारण)। उत्तर पूर्व रेलवे के लखनऊ मंडल के अंतर्गत गोरखपुर-गोंडा रेल खंड पर आटोमेटिक सिगनलिंग की कमीशनिंग के सिलसिले में स्वामी नारायन छपिया, मसकनवा, लखपतनगर और मनकापुर स्टेशनों के बीच 10 और 11 अक्टूबर को नान-इंटरलाक कार्य किया जाएगा।

इस तकनीकी कार्य के चलते मोतिहारी, रक्सौल और सीतामढ़ी क्षेत्र से गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन और नियंत्रण किया गया है। जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया है कि रक्सौल से 10 अक्टूबर को प्रस्थान करने वाली 15273 रक्सौल-आनन्द विहार टर्मिनल एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा के रास्ते चलाई जाएगी। इसी तरह, दिल्ली से 10 अक्टूबर को चलने वाली 14048 दिल्ली-सीतामढ़ी अमृत भारत एक्सप्रेस गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते संचालित होगी।

वहीं मोतिहारी रूट की आनन्द विहार टर्मिनल से 10 अक्टूबर को खुलने वाली 12558 आनन्द विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस तथा जम्मूतवी से 09 अक्टूबर को खुलने वाली 15654 जम्मूतवी-गुवाहाटी अमरनाथ एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलाई जायेगी। इसके अलावें कई महत्वपूर्ण ट्रेनों को नियंत्रित कर चलाया जाएगा।

पोरबंदर से 9 अक्टूबर को खुलने वाली 19269 पोरबंदर-मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस को मार्ग में 135 मिनट नियंत्रित किया जाएगा। बांद्रा टर्मिनल से 9 अक्टूबर को चलने वाली 19037 बांद्रा-बरौनी अवध एक्सप्रेस को पश्चिम मध्य रेलवे में 90 मिनट और उत्तर मध्य रेलवे में 90 मिनट रोककर चलाया जाएगा।