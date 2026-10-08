बिहार संपर्क क्रांति समेत कई ट्रेनों के बदले रूट, दरभंगा से 10 को यात्रा करने से पहले जानें नया मार्ग

जागरण संवाददाता, दरभंगा। Bihar Sampark Kranti Route Diverted: लखनऊ मंडल के स्वामी नारायन छपिया-मसकनवा-लखपतनगर-मनकापुर स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की कमीशनिंग के लिए नॉन-इंटरलॉक कार्य किया जा रहा है।

इसके चलते 10 अक्टूबर को दरभंगा जंक्शन से खुलने और गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के परिचालन में फेरबदल किया गया है। रेल यात्रियों को यात्रा से पहले रूट की जानकारी लेने की सलाह दी गई है।

बदले मार्ग से चलेंगी ट्रेनें

गाड़ी संख्या 12565 बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को अपने तय मार्ग के बजाय बदले हुए मार्ग गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा होकर चलाई जाएगी।

वहीं दरभंगा-गोमती नगर एक्सप्रेस 10 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के रास्ते चलेगी। इस बदलाव के कारण यह गाड़ी अयोध्या धाम जंक्शन एवं अयोध्या कैंट स्टेशनों पर नहीं रुकेगी।

अयोध्या और सीवान में ठहराव नहीं

दरभंगा-खातीपुरा अमृत भारत एक्सप्रेस भी 10 अक्टूबर को गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा के रास्ते चलाई जाएगी। इसके अलावा गाड़ी संख्या 02569 दरभंगा-नई दिल्ली क्लोन स्पेशल छपरा-औंड़िहार-वाराणसी जंक्शन-बनारस-प्रयागराज जंक्शन-कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलेगी। रूट बदलने से यह ट्रेन सीवान, देवरिया सदर, गोरखपुर, बस्ती और ऐशबाग स्टेशनों पर नहीं ठहरेगी।