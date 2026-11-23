जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur New Railway Quarters: समस्तीपुर में रेलकर्मियों की आवासीय सुविधा बेहतर करने के लिए 11 नए रेलवे क्वार्टर बनाए जाएंगे।

इस कार्य पर रेलवे 44 लाख 14 हजार 950 रुपये खर्च करेगा और इनका निर्माण आटर चौक इलाके में होगा। पुराने व क्षतिग्रस्त आवासों की जगह नए क्वार्टर बनने से आवासीय सुविधा का विस्तार होगा और कर्मचारियों को आवास आवंटन में सहूलियत मिलेगी।

श्रेणियां और आवंटन प्रस्तावित निर्माण में टाइप थ्री के सात और टाइप फोर के चार आवास शामिल हैं। रेलवे में आवासों का आवंटन कर्मचारियों की पात्रता व विभागीय नियमों के अनुसार किया जाता है। अलग अलग श्रेणी के क्वार्टर तैयार होने से कर्मियों को जरूरत के हिसाब से आवास मिल सकेंगे।