2 अक्टूबर से लहेरियासराय में रुकेगी नमो भारत, 5 से जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी का भी दो मिनट का स्टॉपेज

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Jogbani Danapur Intercity Stoppage: यात्रियों की सुविधा और क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल ने लहेरियासराय स्टेशन पर दो महत्वपूर्ण ट्रेनों नमो भारत रैपिड रेल और जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव का निर्णय लिया है।

पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चन्द्र के अनुसार, दोनों ट्रेनों को लहेरियासराय में दो-दो मिनट का प्रायोगिक स्टॉपेज दिया जाएगा। ट्रेन परिचालन का समय सारणी नमो भारत रैपिड रेल (2 अक्टूबर से): ट्रेन संख्या 94803 (जयनगर-पटना) सुबह 6:28 बजे लहेरियासराय पहुंचेगी और 6:30 बजे रवाना होगी। वापसी में ट्रेन संख्या 94804 (पटना-जयनगर) रात 9:38 बजे पहुंचकर 9:40 बजे प्रस्थान करेगी।

जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी (5 अक्टूबर से): ट्रेन संख्या 13211 (जोगबनी-दानापुर) सुबह 10:01 बजे पहुंचेगी और 10:03 बजे आगे बढ़ेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 13212 (दानापुर-जोगबनी) सुबह 10:43 बजे पहुंचकर 10:45 बजे रवाना होगी। लहेरियासराय में ठहराव से 5 बड़े फायदे 1. प्रशासनिक केंद्र और कचहरी तक सीधी पहुंच लहेरियासराय, दरभंगा जिले का मुख्य प्रशासनिक केंद्र (Administrative Hub) है। यहाँ डीएम कार्यालय, कमिश्नरी, सिविल कोर्ट सहित कई प्रमुख सरकारी दफ्तर स्थित हैं। इस ठहराव से अधिवक्ताओं, अधिकारियों और आम जनता को सीधे लहेरियासराय उतरने की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें दरभंगा जंक्शन से 5-6 किलोमीटर पीछे लौटने और शहर के ट्रैफिक जाम में फंसने से मुक्ति मिलेगी।

2. पटना व प्रादेशिक कनेक्टिविटी हुई सुगम जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी के ठहराव से लहेरियासराय और आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों को राज्य की राजधानी पटना और दानापुर जाने के लिए एक त्वरित व भरोसेमंद ट्रेन सेवा मिल गई है। वहीं, नमो भारत रैपिड रेल के माध्यम से समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के बीच यात्रा बेहद तेज और आरामदायक हो जाएगी।

3. उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में आसानी लहेरियासराय में सीएम साइंस कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी (LNMU) जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थान हैं। साथ ही 'डीएमसीएच' (DMCCH) जैसा बड़ा अस्पताल भी यहीं स्थित है। कोसी व सीमांचल (अररिया, पूर्णिया, जोगबनी) क्षेत्र से इलाज कराने आने वाले मरीजों और पढ़ाई के लिए आने वाले छात्रों को स्टेशन से गंतव्य तक पहुंचने में सीधा लाभ होगा।

4. दरभंगा जंक्शन पर कम होगा ट्रैफिक का दबाव दरभंगा जंक्शन पर यात्रियों का भारी दबाव रहता है। लहेरियासराय में इन दो प्रमुख ट्रेनों का ठहराव मिलने से यात्रियों की भीड़ दोनों स्टेशनों के बीच विभाजित हो जाएगी। इससे मुख्य स्टेशन के प्लेटफार्मों और आसपास की सड़कों पर लगने वाले जाम से बड़ी राहत मिलेगी।