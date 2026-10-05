पंजाब से बिहार के लिए स्पेशल ट्रेन, फिरोजपुर पूर्णिया एक्सप्रेस का शाहपुर पटोरी में ठहराव

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Bihar Special Trains For Chhath: दुर्गापूजा, दीपावली और छठ पूजा के दौरान रेल यात्रियों की लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने फिरोजपुर और पूर्णिया के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

गाड़ी संख्या 04634 और 04633 फिरोजपुर-पूर्णिया-फिरोजपुर स्पेशल ट्रेन का परिचालन आगामी 8 अक्टूबर से 26 नवंबर तक नियमित रूप से किया जाएगा।

रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन का शाहपुर पटोरी स्टेशन पर भी ठहराव निर्धारित किया है, जिससे समस्तीपुर जिले के पटोरी अनुमंडल और आसपास के हजारों यात्रियों को यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी।

रेलगाड़ी की समय सारणी

गाड़ी संख्या 04634 फिरोजपुर से प्रत्येक गुरुवार शाम 5:30 बजे गंतव्य के लिए रवाना होगी। विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए यह ट्रेन अगले दिन शाहपुर पटोरी स्टेशन पर रात 8:56 बजे पहुंचेगी और दो मिनट रुकने के बाद 8:58 बजे बरौनी के लिए रवाना होगी।