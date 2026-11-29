जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। Samastipur Sugar Mill Target: जिले की हसनपुर चीनी मिल का नया पेराई सत्र 2026–27 आगामी 5 दिसंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है।

मिल प्रबंधन ने पेराई सत्र के सफल संचालन के लिए सभी तकनीकी और प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली है(। इस बार प्रबंधन ने 60 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य तय किया है।

सीधे खाते में भुगतान

किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष गन्ना गिराओ और मूल्य का भुगतान लो की तर्ज पर विशेष व्यवस्था की गई है। इसके तहत मिल यार्ड में गन्ने की तौल होते ही भुगतान प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और राशि सीधे किसानों के पंजीकृत बैंक खातों में भेजी जाएगी। प्रबंधन ने 14 दिनों के भीतर गन्ना मूल्य की राशि सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर करने का भरोसा दिलाया है।

डिजिटल पर्ची व निगरानी तौल के दौरान किसानों को परेशानी न हो, इसके लिए शत प्रतिशत कैलेंडर आधारित खरीद व्यवस्था लागू की गई है और मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से डिजिटल पर्ची भेजी जाएगी। घटतौली जैसी शिकायतें रोकने के लिए सभी क्रय केंद्रों पर डिजिटल तौल कांटों का सत्यापन तथा सीसीटीवी निगरानी पुख्ता की जा रही है। जलजमाव की वजह से देरी चीनी मिल के उपमहाप्रबंधक गन्ना रामाशंकर प्रसाद ने बताया कि सरकारी आदेशानुसार पेराई सत्र अक्टूबर में ही शुरू होना था। हालांकि मंझोल, गढ़पुरा, सखवा, मोरतर और सुजानपुर समेत दर्जनों गांवों की निचली भूमि में लगी गन्ने की फसल में जलजमाव के कारण समय पर गन्ना नहीं मिल सकता था, जिससे दिसंबर के पहले सप्ताह में पेराई शुरू की जा रही है।