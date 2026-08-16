Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

हसनपुर चीनी मिल में ₹5 करोड़ का फर्जी गन्ना पर्ची घोटाला, CCO निलंबित; CCTV फुटेज गायब!

By Digital Desk Edited By: Anshul Bhartariya
Updated: Sun, 16 Aug 2026 04:06 PM (IST)

हसनपुर चीनी मिल में 5 करोड़ रुपये के फर्जी गन्ना पर्ची घोटाले में मुख्य गन्ना अधिकारी (CCO) को निलंबित कर दिया गया है। जांच के दौरान 9 से 27 जनवरी 2026 के बीच की सीसीटीवी फुटेज गायब मिली, जिससे मामले में और अनियमितताएं सामने आई हैं।

हसरनपुर चीनी मिल

हसरनपुर चीनी मिल

HighLights

  1. जिला गन्ना अधिकारी रामपुर को जांच अधिकारी किया गया नामित

संवाद सहयोगी, हसनपुर (अमरोहा)। दि किसान सहकारी चीनी मिल गजरौला हसनपुर में फर्जी गन्ना पर्ची जारी करके हुए घोटाले की जांच के बीच उत्तर प्रदेश चीनी मिल्स संघ लिमिटेड लखनऊ के संयुक्त प्रबंध निदेशक अरुणेश कुमार द्विवेदी ने चीनी मिल में तैनात गन्ना अधिकारी/प्रभारी मुख्य गन्ना अधिकारी डाॅ. शिवेंद्र सिंह ढाका को निलंबित कर चीनी मिल संघ लखनऊ से संबद्ध कर दिया है। जांच अधिकारी डाॅ. हरि कृष्ण गुप्ता प्रधान प्रबंधक संघ की जगह जिला गन्ना अधिकारी रामपुर को नामित किया है।

पेराई सत्र 2025-26 में फर्जी गन्ना पर्ची जारी कर लगभग पांच करोड़ के घोटाले के साक्ष्य मिटाने के षड्यंत्र, पद के दुरुपयोग, अन्य गंभीर अनियमिताओं के संबंध में 30 अप्रैल 2026 को समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों से संबंधित उप गन्ना आयुक्त एवं उप निबंधक सहकारी गन्ना समितियां मुरादाबाद के व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त सूचना पर संज्ञान लेते हुए 11 मई 2026 को पत्र जारी करके सीसीटीवी कैमरों की फुटेज तथा मिल गेट पर पूर्ण तौल एक्सल शीट की प्रति उप प्रबंधक से प्राप्त की गई थी।

चीनी मिल के ट्रक ग्रास/ टेयर कांटे पर सीसीटीवी कैमरा स्थापित नहीं होने पर जांच में सहयोग के लिए ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अगवानपुर तथा सचिव गन्ना विकास समिति लिमिटेड बिलारी को शामिल करके गहनता से जांच कराई गई। जिसमें एक से 27 जनवरी 2026 तक की सीसीटीवी कमरों की फुटेज गायब मिली।

ईआरपी व्यवस्थानुसार पाक्षिक स्थानांतरण हेतु चीनी मिल में गन्ना लेकर आने वाली बुग्गी, टिपलर, ट्राॅली व ट्रक को मैप नहीं कराए जाने तथा तौल लिपिक एवं अन्य कर्मचारियों की नियम विरुद्ध ड्यूटी लगाने, सीसीटीवी कैमरा के सेवा प्रदाता से मरम्मत संबंधी एएमसी नहीं कराने समेत अन्य लापरवाही सामने आने पर चीनी मिल में तैनात गन्ना अधिकारी/प्रभारी मुख्य गन्ना अधिकारी पर गाज गिर गई है।

यह भी पढ़ें- अमरोहा नगर पालिका की बढ़ी मुश्किलें: 12 करोड़ वसूली का टारगेट, 30 हजार संपत्तियां अभी भी टैक्स से बाहर