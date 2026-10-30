Cyclone Arnab : बिहार में चक्रवात का डबल अटैक, तेज हवा और बारिश से बढ़ेगी चिंता, राहत मिलने की तारीख भी आई सामने

संवाद सहयोगी, पूसा (समस्तीपुर)। Weather Forecast Bihar : उत्तर बिहार में मौसम का मिजाज फिलहाल बिगड़ा रहेगा। आसमान में छाए बादल, तेज हवा और बारिश किसानों की चिंता बढ़ा सकती है।

खेतों में तैयार धान की फसल पर चक्रवात अर्नब का असर पड़ने की आशंका है। शनिवार तक इसका प्रभाव बने रहने के कारण कई इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है।

मधुबनी और सीतामढ़ी में अच्छी वर्षा के आसार हैं। मौसम की इस करवट से धान की कटाई प्रभावित होने के साथ रबी फसलों की बुआई भी पिछड़ सकती है। हालांकि, राहत की बात यह है कि 1 नवंबर से मौसम के साफ होने का पूर्वानुमान है।

शनिवार तक जारी रहेगा चक्रवात का असर डा. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के मौसम पूर्वानुमान के अनुसार उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों पर शनिवार तक चक्रवात का प्रभाव रहेगा। इस दौरान कई जगहों पर तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। कुछ जिलों में बारिश की मात्रा अधिक रह सकती है। खासकर मधुबनी और सीतामढ़ी में अच्छी वर्षा के संकेत हैं। धान की फसल को हो सकता है नुकसान मौसम में बदलाव से किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खेतों में तैयार धान की फसल को बारिश और तेज हवा से नुकसान पहुंचने की आशंका है। फसल गिरने और कटाई प्रभावित होने से किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। इसका असर रबी फसलों की बुआई पर भी पड़ेगा। खेतों में नमी और बारिश के कारण बुआई का काम विलंब से शुरू हो सकता है। तापमान में रहेगा उतार-चढ़ाव मौसम विज्ञानी डा. ए. सत्तार के अनुसार एक नवंबर से मौसम साफ होने लगेगा। अगले चार दिनों तक अधिकतम तापमान 22 से 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 22.5 डिग्री और न्यूनतम 18.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से आठ डिग्री कम रहा।