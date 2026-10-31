समस्तीपुर में कोचिंग गई छात्रा का झाड़ी में मिला शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका

संवाद सहयोगी, कल्याणपुर। थाना क्षेत्र के मूसेपुर गांव में शुक्रवार की सुबह एक अज्ञात युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। करीब 18 से 19 वर्ष की युवती का शव जूट मिल के बगल में बांध वाली मुख्य सड़क से गंडक नदी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते के किनारे झाड़ी में पड़ा मिला। शव की स्थिति को देखते हुए हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार की सुबह करीब सात से आठ बजे के बीच स्थानीय लोगों की नजर झाड़ी में पड़े शव पर पड़ी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी।

घटनास्थल से प्लास्टिक की चप्पल बरामद मृतका ने लाल रंग की टी-शर्ट और काले रंग की जींस पहन रखी थी। उसकी कमर में काले रंग की पतली बेल्ट और नाक में कीलनुमा आभूषण था। घटनास्थल से गुलाबी रंग की प्लास्टिक की चप्पल भी बरामद की गई है।