समस्तीपुर: जेल की चारदीवारी के भीतर छठ महापर्व की धूम, 41 बंदियों ने डूबते सूर्य को दिया अर्घ्य 

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। लोक आस्था के महापर्व छठ की छटा समस्तीपुर मंडल कारा में भी देखने को मिल रही है। जेल में बंद 41 बंदियों ने छठ व्रत किया है।

रविवार को सभी व्रतियों ने पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद अब सभी सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारी में जुटे हैं।

जेल परिसर में छठ पूजा को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। व्रतियों के बीच पर्व को लेकर उत्साह और भक्ति का माहौल है। जेल अधीक्षक प्रशांत ओझा ने बताया कि मंडल कारा में 41 बंदियों ने छठ व्रत रखा है।

सभी व्रतियों को पूजा-पाठ के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने कहा कि बंदियों की धार्मिक आस्था का सम्मान करते हुए जेल प्रशासन की ओर से पर्व मनाने की व्यवस्था की गई है। सोमवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ व्रत संपन्न होगा।

जेल परिसर में दिखी लोक आस्था की अनुपम छटा लोक आस्था के महापर्व छठ की भक्ति और आस्था का अद्भुत नजारा रविवार को उपकारा रोसड़ा परिसर में देखने को मिला। जेल की ऊंची दीवारों के भीतर छठी मैया के पारंपरिक गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा।