बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप: SC-ST और OBC छात्रों के लिए राहत, सरकार ने फिर खोला पोर्टल

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) के लिए आवेदन करने से चूक गए छात्र-छात्राओं के लिए राहत भरी खबर है। अब उन्हें छात्रवृत्ति का लाभ पाने के लिए एक और मौका मिलेगा।

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का पोर्टल दोबारा खोलने का निर्णय लिया है। विद्यार्थी 12 से 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।

विभाग की ओर से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं से विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत 15 जुलाई से 30 सितंबर तक आवेदन मांगे गए थे। हालांकि, कई शिक्षण संस्थानों में विलंब से नामांकन होने, परीक्षा परिणाम जारी होने में विलंब के कारण विद्यार्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर सके थे। कहां करें आवेदन? इस बार अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन किए जा सकेंगे।