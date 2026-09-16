बिहार में बच्चे पर झपटा कोबरा तो युवक ने बढ़ा दिया हाथ, डंसने पर डिब्बे में लेकर पहुंचा अस्पताल
समस्तीपुर में उमेश भगत ने एक बच्चे को कोबरा के हमले से बचाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया, ...और पढ़ें
HighLights
उमेश भगत ने बच्चे को कोबरा से बचाने को हाथ आगे किया।
सांप के काटने पर भी उसे पकड़कर अस्पताल पहुंचे।
समय पर उपचार से 20 वायल एंटी-स्नेक वेनम ने बचाई जान।
जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। सामने छह साल का बच्चा था और उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था जहरीला कोबरा। खतरा भांपते ही उमेश भगत ने अपनी जान की परवाह किए बिना हाथ आगे कर दिया।
कोबरा ने बच्चे को छोड़कर उमेश की हथेली में दांत गड़ा दिए। दर्द के बावजूद उमेश ने सांप को नहीं छोड़ा। दूसरे हाथ से उसे पकड़कर डिब्बे में बंद किया और खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंच गए। जहर का असर बढ़ने पर वह बेहोश हो गए, लेकिन समय पर मिले उपचार से उनकी जान बच गई।
सामान हटाते समय निकला कोबरा
घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भूईधारा की है। हरपुर एलोथ निवासी उमेश भगत को सांप पकड़ने का शौक है। सूचना मिलने पर वह भूईधारा शनिचरा स्थान निवासी अवधेश कुमार के घर पहुंचे थे।
घर में सामान हटाने के दौरान अचानक कोबरा निकल आया। इसी दौरान अवधेश का छह वर्षीय पुत्र भी सांप के करीब पहुंच गया।
बच्चे को बचाने के लिए हाथ आगे किया
उमेश के अनुसार कोबरा बच्चे की ओर बढ़ रहा था। उसके हमला करने से पहले ही उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया। कोबरा ने उनकी हथेली में डंस लिया।
इसके बाद भी उमेश ने हिम्मत नहीं छोड़ी। सांप के दांत हथेली में फंसे होने के बावजूद दूसरे हाथ से उसे पकड़ लिया।
डिब्बे में बंद कर बाइक से निकले
कोबरा को पकड़ने के बाद उमेश ने उसे प्लास्टिक के डिब्बे में बंद कर दिया। इसके बाद खुद बाइक चलाकर सांप को साथ लेकर सदर अस्पताल पहुंच गए।
अस्पताल पहुंचने के कुछ देर बाद जहर का असर बढ़ने लगा और वह बेहोश हो गए। उनके अस्पताल पहुंचने की खबर पर लोगों की भीड़ जुट गई।
20 वायल एंटी-स्नेक वेनम से बची जान
इलाज कर रहे चिकित्सक के अनुसार उमेश को रातभर उपचार के दौरान 20 वायल एंटी-स्नेक वेनम दिया गया। उपचार के बाद उनकी स्थिति सामान्य हुई और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। समय पर उपचार मिलने से उनकी जान बच सकी।
पहले भी पकड़ चुके हैं जहरीले सांप
उमेश ने बताया कि वह पहले भी कई विषैले सांप पकड़कर वन विभाग को सौंप चुके हैं। डिब्बे में बंद कोबरा को भी सुरक्षित स्थान पर छोड़ने की बात कही है।
बच्चे को बचाने के दौरान अपनी जान जोखिम में डालने और डंसने के बाद भी सांप को पकड़कर अस्पताल पहुंचने की घटना की क्षेत्र में चर्चा है।
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