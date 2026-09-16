बिहार में बच्चे पर झपटा कोबरा तो युवक ने बढ़ा दिया हाथ, डंसने पर डिब्बे में लेकर पहुंचा अस्पताल

जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। सामने छह साल का बच्चा था और उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था जहरीला कोबरा। खतरा भांपते ही उमेश भगत ने अपनी जान की परवाह किए बिना हाथ आगे कर दिया।

कोबरा ने बच्चे को छोड़कर उमेश की हथेली में दांत गड़ा दिए। दर्द के बावजूद उमेश ने सांप को नहीं छोड़ा। दूसरे हाथ से उसे पकड़कर डिब्बे में बंद किया और खुद बाइक चलाकर अस्पताल पहुंच गए। जहर का असर बढ़ने पर वह बेहोश हो गए, लेकिन समय पर मिले उपचार से उनकी जान बच गई।