Jamui Snakebite Incident: सोए अवस्था में दो बहनों को जहरीले करैत सांप ने डंसा, छोटी बहन की मौत, बड़ी की हालत गंभीर

संवाद सहयोगी, जमुई। बरसात का मौसम शुरू होते ही जमुई जिले के ग्रामीण व कस्बाई इलाकों में सर्पदंश (सांप के काटने) की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हो गई है। लगातार बारिश से खेतों, झाड़ियों और बिलों में पानी भर जाने के कारण विषैले सांप सुरक्षित ठिकानों की तलाश में रिहायशी घरों में घुस रहे हैं। रात के अंधेरे में घरों में प्रवेश करने वाला अत्यधिक विषैला करैत सांप ग्रामीणों के लिए काल साबित हो रहा है। जिले में इस मानसूनी सीजन में अब तक सर्पदंश से एक दर्जन से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

ताजा दुखद घटना सोनो थाना क्षेत्र के ठाकुर अहरा गांव की है, जहां रात में घर के भीतर सो रही दो सगी बहनों को एक जहरीले करैत सांप ने डंस लिया। अस्पताल ले जाने के क्रम में छोटी बहन ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मृतका की पहचान ठाकुर अहरा निवासी अनिल यादव की आठ वर्षीय पुत्री प्रियांशु कुमारी के रूप में हुई है। वहीं, उसकी 11 वर्षीय बड़ी बहन प्रियंका कुमारी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।

जमुई के सोनो थाना क्षेत्र अंतर्गत ठाकुर अहरा गांव में घर में सो रही दो सगी बहनों को जहरीले करैत सांप ने डंसा

अनिल यादव की 8 वर्षीय पुत्री प्रियांशु कुमारी की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत, 11 वर्षीय बड़ी बहन प्रियंका का उपचार जारी

बरसात के मौसम में बिलों में पानी भरने से रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे सांप; जिले में अब तक एक दर्जन से अधिक मौतें

विशेषज्ञों की सलाह: बरसात में जमीन पर सोने से बचें, घर के आसपास रखें सफाई और सर्पदंश के तुरंत बाद पहुंचें अस्पताल सोए अवस्था में डंसा, अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम परिजनों के अनुसार, दोनों बहनें रात में खाना खाकर घर के कमरे में सो रही थीं। इसी दौरान जहरीला करैत सांप बिस्तर तक पहुंच गया और दोनों बच्चियों को डंस लिया। कुछ देर बाद जब बच्चियों की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उन्होंने असहनीय दर्द की शिकायत की, तब परिजनों को सर्पदंश की आशंका हुई।

परिजन दोनों बच्चियों को आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल लेकर रवाना हुए। हालांकि, रास्ते में ही जहर फैलने से आठ वर्षीय प्रियांशु की हालत अत्यंत गंभीर हो गई और सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। मासूम बच्ची की असमय मौत से परिजनों में कोहराम मच गया है और गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है।