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औरंगाबाद में सांप के डसने पर नहीं घबराया युवक, मारने के बाद डिब्बे में भरकर पहुंचा अस्पताल; डॉक्टर भी हैरान

By sanoj pandey Edited By: Piyush Pandey
Published: Sun, 13 Sep 2026 10:11 PM (IST)Updated: Sun, 13 Sep 2026 10:54 PM (IST)

औरंगाबाद के आंट गांव में मनीष कुमार को सांप ने डंस लिया, जिसके बाद उसने सांप को मारकर डिब्बे में बंद कर दिया।

सांप लेकर पहुंचे अस्पताल और इलाज कराने पहुंचे मनीष कुमार। (वीडियो ग्रैब)

सांप लेकर पहुंचे अस्पताल और इलाज कराने पहुंचे मनीष कुमार। (वीडियो ग्रैब)

HighLights

  1. औरंगाबाद में युवक को सांप ने डंसा, फिर उसे मार डाला।

  2. युवक ने सांप को डिब्बे में बंद कर अस्पताल पहुंचाया।

  3. चिकित्सकों ने उपचार किया, युवक की हालत अब सामान्य है।

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। औरंगाबाद में देवजरा थाना क्षेत्र के आंट गांव में रविवार की रात करीब 8:30 बजे सांप के डंसने के बाद युवक ने हिम्मत दिखाई।

युवक ने सांप को मारने के बाद उसे डिब्बे में बंद किया और चिकित्सक को दिखाने के लिए अपनी मां एवं दो भाइयों के साथ निजी वाहन से सदर अस्पताल पहुंच गया।

युवक की पहचान मनीष कुमार (25 वर्ष) के रूप में हुई है। मनीष ने चिकित्सकों को डिब्बे में बंद सांप दिखाते हुए घटना की जानकारी दी।

चिकित्सकों ने तत्काल उसका उपचार शुरू किया और आवश्यक इंजेक्शन दिया। उपचार के बाद मनीष ने बताया कि फिलहाल उसे किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हो रही है।

सांप के ऊपर पड़ गया पैर

मनीष के अनुसार, रविवार की देर शाम वह गांव से घर लौट रहा था। घर के समीप पहुंचते ही उसका पैर सांप के ऊपर पड़ गया।

इसी दौरान सांप ने उसके दाहिने पैर में डंस लिया। डंसने का एहसास होते ही उसने आसपास खोज की और सांप को पकड़कर मार दिया। इसके बाद उसे डिब्बे में बंद कर घर पहुंचा।

घटना के बाद स्वजन घबरा गए, लेकिन मनीष ने झाड़-फूंक के बजाय तत्काल अस्पताल जाने की सलाह दी। उसकी मां बिंदा देवी ने बताया कि बेटे का उपचार शुरू होने और स्थिति सामान्य देखकर उनकी चिंता दूर हुई। युवक की हिम्मत और सूझबूझ की अस्पताल में मौजूद लोगों ने भी सराहना की।

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