जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। गांव की प्रतिभा ने राष्ट्रीय मंच पर अपनी चमक बिखेरी है। विद्यापतिनगर प्रखंड के गढ़सिसई गांव निवासी अरुण कुमार साह के पुत्र अमरजीत गुप्ता ने 69वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का मान बढ़ाया है।

नई दिल्ली स्थित डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित प्रतियोगिता की शॉट गन पीटी-2 सीनियर इंडिविजुअल स्पर्धा में अमरजीत ने 92 अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने पंजाब के खिलाड़ी राजवीर सिंह सेखों को महज एक अंक से पछाड़कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उनकी इस उपलब्धि से गढ़सिसई गांव सहित पूरे इलाके में खुशी की लहर है। एक अंक से चूके पंजाब के खिलाड़ी, अमरजीत ने जीता स्वर्ण राष्ट्रीय चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला बेहद करीबी रहा। अमरजीत गुप्ता ने 92 अंक हासिल किए, जबकि पंजाब के राजवीर सिंह सेखों 91 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे।

उत्तर प्रदेश के नवीन हुसैन ने 79 अंक अर्जित कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इस तरह महज एक अंक के अंतर से स्वर्ण और रजत पदक का फैसला हुआ। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच अमरजीत ने धैर्य बनाए रखा और अपने प्रदर्शन के दम पर शीर्ष स्थान हासिल किया।

बिहार के दूसरे खिलाड़ी ने हासिल किया स्वर्ण 69वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमरजीत बिहार के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। उनसे पहले वर्तमान खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया था। अमरजीत की इस उपलब्धि से राष्ट्रीय निशानेबाजी में बिहार के खिलाड़ियों की मौजूदगी को नई मजबूती मिली है। संघ के साथ कॉलेज की मित्र का भी मिला सहयोग स्वर्ण पदक जीतने के बाद अमरजीत गुप्ता ने अपनी सफलता के पीछे के संघर्ष और सहयोग के बारे में बताया।