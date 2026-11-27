जागरण संवाददाता, समस्तीपुर। जिले में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। श्रम संसाधन विभाग की ओर से आगामी 30 नवंबर को जिला स्तरीय नियोजन-सह-व्यावसायिक मार्गदर्शन मेले का आयोजन किया जाएगा।

मोहनपुर स्थित टेक्नो मिशन हाईस्कूल परिसर में सुबह 10:30 बजे से शाम चार बजे तक मेला लगेगा। इसमें निजी क्षेत्र की 30 कंपनियों के शामिल होने की सहमति मिली है।

इन कंपनियों की ओर से करीब 2500 से 3000 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को स्थानीय स्तर के अलावा देश के विभिन्न हिस्सों में भी काम करने का मौका मिल सकता है।

नॉन मैट्रिक से स्नातक तक के युवाओं को मौका:

रोजगार मेले में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अलग-अलग पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें नॉन मैट्रिक से लेकर स्नातक और डिप्लोमा उत्तीर्ण युवक-युवतियां भाग ले सकेंगे।

कंपनियों की ओर से निर्धारित योग्यता और अन्य मापदंडों के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं को रोजगार पाने का अवसर मिलेगा।

निबंधन कराना अनिवार्य, बायोडाटा भी लाना होगा:

नियोजन मेले में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को निबंधन कराना अनिवार्य होगा। मेले में प्रवेश और नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाणपत्रों के अलावा बायोडाटा भी लेकर पहुंचना होगा।