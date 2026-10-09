दुर्गा पूजा को लेकर सिमरी बख्तियारपुर में असामाजिक तत्वों पर शिकंजा, 250 लोगों से भरवाया जा रहा बंधपत्र

संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। दुर्गा पूजा को लेकर बख्तियापुर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पूजा के दौरान शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने असामाजिक तत्वों और विवाद की आशंका वाले लोगों को चिह्नित कर निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में पुलिस ने अब तक करीब 250 लोगों के विरुद्ध धारा 107 के तहत कार्रवाई की है।

प्रभारी थानाध्यक्ष शोएब अख्तर ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो और पूजा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हो, इसके लिए पुलिस लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है। विभिन्न पूजा स्थलों, बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की विशेष नजर है।