सहरसा में आधी रात को धू-धू कर जल गईं 2 दुकानें, ₹10 लाख की संपत्ति जलकर राख

संवाद सूत्र, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। बख्तियापुर थाना क्षेत्र के मुरली चौक स्थित वार्ड संख्या 26 में रविवार और सोमवार की मध्यरात्रि दो दुकानों में भीषण आग लगने से लाखों रुपये की संपत्ति जलकर राख हो गई। अगलगी की इस घटना में एक डीजे दुकान और एक किराना दुकान में रखा सामान पूरी तरह जल गया।

दोनों दुकानदारों को करीब 10 लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है। आग लगने की घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे।

हालांकि, आग की लपटें इतनी तेज थीं कि लोगों की कोशिशें नाकाम साबित हुईं और देखते ही देखते आग ने दोनों दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। पीड़ित अशोक भगत की डीजे दुकान में रखे डीजे सहित अन्य सामान जलकर राख हो गए। इससे करीब छह लाख रुपये की क्षति का अनुमान है। वहीं, उनके भाई संतोष भगत की किराना दुकान में रखा सारा सामान जल गया। किराना दुकान में करीब चार लाख रुपये की संपत्ति के नुकसान की बात बताई जा रही है। घटना के बाद दोनों दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

दीप जलाकर दुकान बंद कर घर गए थे दुकानदार पीड़ित दुकानदारों के अनुसार, रविवार की शाम अशोक अपनी दुकानों में पूजा-अर्चना के लिए दीप जलाए थे। इसके बाद दुकान बंद कर दोनों अपने घर चले गए। आशंका जताई जा रही है कि दीप से ही दुकान में आग लगी होगी। हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान में रखा सामान जलने लगा।

चौकीदार की तत्परता से समय रहते लोगों को मिली जानकारी अगलगी की घटना के दौरान बख्तियापुर थाना के चौकीदार दीपनारायण कुमार अपनी ड्यूटी पर थे। इसी दौरान जब वह मुरली चौक के समीप पहुंचे तो उनकी नजर दुकानों से निकल रहे घने धुएं पर पड़ी।

उन्होंने तत्काल शोर मचाकर आसपास के लोगों को जगाया और आग लगने की जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। हालांकि, आग की लपटें तेज होने के कारण उस पर काबू पाना संभव नहीं हो सका।