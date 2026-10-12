सिवान में चला प्रशासन का बुलडोजर, चैनपुर बाजार में परेशान दिखे लोग; भारी पुलिस बल तैनात
सिसवन प्रखंड के चैनपुर बाजार में प्रशासन ने सोमवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सिसवन-सिवान मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाने ...और पढ़ें
HighLights
चैनपुर बाजार में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।
सिसवन-सिवान मुख्य सड़क से अतिक्रमण हटाया गया।
अभियान के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही।
संवादसूत्र, सिसवन (सिवान)। सिसवन प्रखंड के चैनपुर बाजार में सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। सिसवन-सिवान मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम मौके पर उतरी।
अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। प्रशासन की इस पहल से बाजार में अतिक्रमण करने वालों के बीच हलचल देखी गई।
सड़क किनारे कब्जे से आवागमन में हो रही थी परेशानी
चैनपुर बाजार की मुख्य सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सड़क किनारे दुकानों का सामान रखने और अस्थायी तौर पर जगह घेर लेने से सड़क की उपलब्ध जगह कम हो जाती है। इससे बाजार में वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है।
सीओ और थानाध्यक्ष की मौजूदगी में चल रही कार्रवाई
अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व सिसवन के अंचलाधिकारी उदयन सिंह और चैनपुर थानाध्यक्ष विजयरंजन कुमार कर रहे हैं। अधिकारियों की निगरानी में सिसवन-सिवान मुख्य सड़क के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है।
कार्रवाई के दौरान पुलिस बल की तैनाती रखी गई है, ताकि अभियान के दौरान विधि-व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो।
बाजार को अतिक्रमणमुक्त बनाना प्रशासन का लक्ष्य
प्रशासन की इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सड़क को अतिक्रमणमुक्त कराना और बाजार में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना है।
सड़क किनारे से अवरोध हटने पर पैदल चलने वाले लोगों और वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही, बाजार क्षेत्र में आवागमन आसान होने से स्थानीय दुकानदारों और आम लोगों को भी फायदा हो सकता है।
अभियान के बाद अतिक्रमण रोकना होगी बड़ी चुनौती
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद बाजार की सड़क को दोबारा अतिक्रमण से मुक्त बनाए रखना प्रशासन के लिए अहम होगा।
इसके लिए सड़क किनारे फिर से कब्जा होने से रोकना जरूरी है। यदि अभियान के बाद भी नियमित निगरानी रखी जाती है, तो बाजार में जाम और आवागमन की परेशानी कम करने में मदद मिल सकती है। अब देखना होगा कि प्रशासन की इस कार्रवाई से चैनपुर बाजार की यातायात व्यवस्था में कितना सुधार आता है।