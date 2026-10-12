सिवान में चला प्रशासन का बुलडोजर, चैनपुर बाजार में परेशान दिखे लोग; भारी पुलिस बल तैनात

संवादसूत्र, सिसवन (सिवान)। सिसवन प्रखंड के चैनपुर बाजार में सोमवार को अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। सिसवन-सिवान मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए टीम मौके पर उतरी।

अभियान के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। प्रशासन की इस पहल से बाजार में अतिक्रमण करने वालों के बीच हलचल देखी गई।

सड़क किनारे कब्जे से आवागमन में हो रही थी परेशानी

चैनपुर बाजार की मुख्य सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सड़क किनारे दुकानों का सामान रखने और अस्थायी तौर पर जगह घेर लेने से सड़क की उपलब्ध जगह कम हो जाती है। इससे बाजार में वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने के साथ जाम की समस्या भी उत्पन्न होती है। इसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया है।

सीओ और थानाध्यक्ष की मौजूदगी में चल रही कार्रवाई अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व सिसवन के अंचलाधिकारी उदयन सिंह और चैनपुर थानाध्यक्ष विजयरंजन कुमार कर रहे हैं। अधिकारियों की निगरानी में सिसवन-सिवान मुख्य सड़क के दोनों किनारों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है।