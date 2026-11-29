जागरण संवाददाता, सहरसा। Saharsa PHED 1750 Jal Minar Solar Power Har Ghar Nal Jal: सरकार एक ओर जहां आम लोगों को सौर ऊर्जा परियोजना के तहत बिजली के इस्तेमाल के लिए प्रेरित कर रही है, वहीं अब इसका उपयोग विभागीय योजनाओं में भी किया जाने लगा है।

हर घर नल जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति को लेकर जल मीनारों को सौर ऊर्जा से संचालित करने हेतु पंचायती राज विभाग के निर्णय के आलोक में कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके लागू होने से बिजली बाधित रहने के दौरान पेयजल आपूर्ति ठप होने की समस्या से राहत मिलेगी और इसे लेकर विभागीय कवायद शुरू कर दी गई है।

50 प्रतिशत राशि: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाले अनटाइड ग्रांट से उपलब्ध कराई जाएगी।

50 प्रतिशत राशि: सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम अनुशंसा की सामान्य निधि से प्रदान की जाएगी। सहरसा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पीएचईडी (PHED) द्वारा 1750 जल मीनार स्थापित कर जलापूर्ति का संचालन किया जा रहा है। कई स्थानों पर बकाया बिजली बिल, लो वोल्टेज अथवा बिजली कटौती के कारण पेयजल आपूर्ति बाधित होती रहती है। आपूर्ति निर्बाध बनी रहे, इसके लिए सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है।

5 किलोवाट के ऑनग्रिड सोलर पैनल से तीन चरणों में होगा काम जानकारी के अनुसार, प्रत्येक जल मीनार केंद्र पर पांच किलोवाट क्षमता का ऑनग्रिड सोलर पैनल लगाया जाएगा। ऑनग्रिड सोलर सिस्टम स्थापित होने के बाद न केवल पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रहेगी, बल्कि सौर ऊर्जा से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर संबंधित ग्राम पंचायतें स्वयं का राजस्व भी अर्जित कर सकेंगी। यह कार्य वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2028-29 के बीच तीन चरणों में पूरा किया जाएगा।