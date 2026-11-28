संस, सहरसा। केंद्रीय कैबिनेट ने राज्यों में 50 प्रतिशत लोकसभा सीट बढ़ाने का प्रावधान किया है। इससे पहले कोसी क्षेत्र के सबसे पुराने लोकसभा क्षेत्रों में शामिल सहरसा का अस्तित्व वर्ष 2004 के बाद समाप्त हो गया था, लेकिन अब इसके पुनः अस्तित्व में आने की संभावना प्रबल हो गई है। भारतीय राजनीति में सहरसा लोकसभा क्षेत्र की अपनी विशिष्ट पहचान रही है।

वर्ष 1952 में पहली बार इस सीट से कांग्रेस के ललित नारायण मिश्र निर्वाचित हुए, जो 1973 से 1975 तक रेलमंत्री रहने वाले देश के दिग्गज नेता थे। वर्ष 1952 से 2004 तक इस लोकसभा क्षेत्र से कुल 15 सांसद निर्वाचित हुए।

1952 से 2004 तक का चुनावी सफर और दिग्गज चेहरे इस क्षेत्र से 1952 और 1957 में ललित नारायण मिश्र तथा 1989 और 1991 में सूर्यनारायण यादव ने लगातार जीत हासिल कर संसद तक का सफर तय किया। वहीं, 1996 और 1999 में दिनेशचंद्र यादव निर्वाचित हुए, परंतु उनका लगातार दो बार जीतने का रिकॉर्ड नहीं बन सका, क्योंकि इस बीच 1998 के चुनाव में राजद के अनुपलाल यादव इस क्षेत्र के सांसद बने थे।

सहरसा लोकसभा क्षेत्र की अंतिम सांसद लोजपा की रंजीत रंजन बनीं। इसके बाद सहरसा जिले के तीन विधानसभा क्षेत्रों—सोनवर्षा, सहरसा और महिषी—को मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में तथा एक विधानसभा क्षेत्र सिमरीबख्तियारपुर को खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में समाहित कर दिया गया।