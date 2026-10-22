ट्रैक्टर पर सवार रावण ने किया शहर भ्रमण, फिर हुआ वध, सहरसा में श्रीराम की झांकी देखने उमड़ी भीड़

संवाद सूत्र, सहरसा। सहरसा शहर के कॉलेज गेट स्थित पूर्वांचल दुर्गा मंदिर से विजयादशमी के अवसर पर निकाली गई भव्य झांकी शहरवासियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही।

इस झांकी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसमें रावण के वेश में एक कलाकार ने ट्रैक्टर पर सवार होकर पूरे शहर का भ्रमण किया, जिसने रास्ते में लोगों का खूब ध्यान खींचा।

इसके साथ ही एक अन्य रथ पर भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान की सजीव झांकी विराजमान थी, जिसके दर्शन के लिए सड़कों के दोनों ओर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही।

यह पारंपरिक झांकी कॉलेज गेट से निकलकर चित्रागुप्त नगर, कायस्थ टोला, विद्यापति नगर, प्रोफेसर कॉलोनी, बाइपास रोड, पॉलिटेक्निक चौक और तिवारी टोला होते हुए अंततः कॉलेज मैदान पहुँची, जहाँ रावण वध का मुख्य अनुष्ठान संपन्न हुआ।

डीएम और एसपी ने दी दशहरा की शुभकामनाएं

रावण वध और मेला स्थल पर मुख्य रूप से जिलाधिकारी दीपेश कुमार और पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आए। इस अवसर पर डीएम दीपेश कुमार ने जिलेवासियों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह पर्व मुख्य रूप से असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की जीत का शाश्वत प्रतीक है।