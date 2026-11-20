संवाद सहयोगी, सहरसा। शनिवार कोसी- सीमांचल वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिवस साबित होगा। इस क्षेत्र के लोगों को राजधानी पटना जाने के लिए एक और वैकल्पिक मार्ग आने वाले दिनों में मिलेगा।

इस इलाके का लाइफ लाइन बनने वाले बिहार के प्रथम नेशनल एक्सप्रेस-वे (एनई-9) पटना- पूर्णिया एक्सप्रेस वे के निर्माण का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैशाली से शुभारंभ करेंगे। यह छह लेन सड़क सहरसा जिला के पांच प्रखंड महिषी, सिमरीबख्तियारपुर, सोनवर्षा, सौरबाजार व पतरघट प्रखंड से गुजरेगी।

दरभंगा जिला के कुशेश्वर स्थान से राजनपुर होकर जिला में प्रवेश कर एक्सप्रेस वे मधेपुरा जिले के ग्वालपाड़ा में निकलेगी। आठ घंटे से घटकर तीन घंटे का होगा सफर 245 किलोमीटर लंबे पटना- पूर्णिया 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियां 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। जिससे पटना से पूर्णिया का सफर सात- आठ घंटे से घटकर महज तीन घंटे का रह जाएगा।