कोसीवासियों को रेलवे का तोहफा: 1 महीने और दौड़ेगी पाटलिपुत्र-पूर्णिया कोर्ट नाइट ट्रेन, चेक करें नया शेड्यूल

संवाद सूत्र, सहरसा। कोसीवासियों के लिए पटना से रात्रिकालीन ट्रेन का विस्तार कर दिया गया है। अब यह स्पेशल ट्रेन पूर्णिया कोर्ट से पाटलिपुत्र के बीच 17 अक्टूबर 26 तक चलेगी।

रेलवे ने इसके विस्तार की अधिसूचना जारी कर दी है। रेलवे अनुसार पाटलिपुत्र से वाया सहरसा होते हुए ट्रेन नंबर 03216 पूर्णिया कोर्ट तक 16 अक्टूबर तक चलेगी। रेलवे ने इस स्पेशल ट्रेन को फिर से एक महीने के लिए अधिक सुविधा प्रदान की है।