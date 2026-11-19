संवाद सूत्र, महुआ बाजार(सहरसा)। सोनवर्षा राज प्रखंड के महुआ उत्तरवारी पंचायत में मनरेगा योजना से निर्मित 4.95 लाख रुपये की सड़क का मौके पर अस्तित्व नहीं मिलने का मामला सामने आया है। सड़क की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है।

वहीं, सड़क के आगे करीब डेढ़ से दो एकड़ बिहार सरकार की जमीन पर भी कब्जे की बात कही जा रही है। सड़क निर्माण में 4.95 लाख रुपये खर्च जानकारी अनुसार, वर्ष 2015-16 में तत्कालीन मुखिया मंजुला देवी के कार्यकाल में पंचायत भवन से भिसी तक मिट्टी भराई एवं ईंट सोलिंग सड़क का निर्माण कराया गया था। योजना संख्या 0521016019/RC/20198250 के तहत निर्मित इस सड़क पर करीब 4.95 लाख रुपये खर्च होने का उल्लेख सरकारी अभिलेखों में है।

आरटीआई से मिली जानकारी में भी योजना को ग्रामसभा से अनुमोदित एवं जनोपयोगी बताया गया है। इसको लेकर युवा विकास मंच के अध्यक्ष डॉ. धर्म नारायण सिंह, पैक्स अध्यक्ष दीपक चौधरी समेत ग्रामीणों ने सहयोग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सड़क की जांच, जमीन की मापी और अतिक्रमण हटाने की मांग की थी।