बिहार-UP के यात्रियों को रेलवे का तोहफा, सहरसा-लुधियाना रूट पर चलेगी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन

डिजिटल डेस्क, सहरसा। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद वापस काम पर लौटने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे ने एक खास फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है।

उत्तर रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार, यह आरक्षित एक्सप्रेस ट्रेन पंजाब के लुधियाना और बिहार के सहरसा जंक्शन के बीच एक फेरे के लिए चलाई जाएगी।

इस पहल से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सफर करने वाले हजारों यात्रियों को काफी सहूलियत मिलने की उम्मीद है।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि इस स्पेशल ट्रेन में यात्रियों के आराम के लिए एसी, स्लीपर और सामान्य (जनरल) कोच की सुविधा उपलब्ध होगी।

लुधियाना-सहरसा फेस्टिवल स्पेशल (04644) की समय-सारणी

ट्रेन नंबर 04644 ने रविवार, 15 नवंबर 2026 को रात 8:30 बजे लुधियाना से अपनी यात्रा शुरू की। यह ट्रेन अंबाला कैंट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर और देवरिया सदर होते हुए बिहार पहुंची।