कोसी क्षेत्र में देसी मछली पालन को मिलेगा बढ़ावा, सहरसा के किसानों को सरकार देगी 60 प्रतिशत सब्सिडी

संवाद सहयोगी, सहरसा। बाढ़ प्रभावित कोसी क्षेत्र में देसी मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए माइनर कार्प पालन योजना से रेबा, पोठिया, कालबसु जैसी मछलियों का पालन किया जाएगा। इसके लिए किसानों को सरकार से 60 प्रतिशत अनुदान प्राप्त होगा।

प्रथम चरण में इसके लिए इस वर्ष तीन तालाब का लक्ष्य निर्धारित है। जबकि कैट फिश योजना से इस वर्ष पांच तालाब में झींगा, सिंघी जैसी मछलियों का पालन की योजना है। आनेवाले वर्षों में इसके लक्ष्य में बढ़ाेतरी की जाएगी।