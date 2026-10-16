200 साल पुरानी परंपरा: सहरसा के इस मंदिर में पुजारी खुद बनाते हैं मां दुर्गा की मूर्ति

कुंदन कुमार, सहरसा। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी मान्यता है कि मूर्तिकारों का जीवन बेहद कठिन होता है। उनकी आर्थिक स्थिति कभी अच्छी नहीं होती और मूर्तिकारों के परिवार बेहतर जीवन व्यतीत नहीं कर पाते। इस कारण जो लोग पूजा-पाठ में काफी विश्वास रखते हैं, वे भी अपने बच्चों को मूर्ति बनाने से मना करते हैं।

परंतु, जिले के पतरघट प्रखंड अंतर्गत गोलमा दुर्गा मंदिर के पुजारियों के वंशजों ने इस मिथक को तोड़कर यह साबित किया है कि यह मान्यता पूरी तरह अंधविश्वास से जुड़ी और लोगों को भ्रमित करने वाली है। गोलमा मंदिर में लगभग दो सौ वर्ष पूर्व मां दुर्गा की पूजा शुरू हुई थी और तब से मंदिर के पुजारी व उनके परिवार के लोग ही मूर्ति बनाते आ रहे हैं। एक कमरे से शुरू हुए मां के पूजा स्थल पर वर्तमान समय में ग्रामीणों के सहयोग से 111 फीट ऊंचा भव्य मंदिर बन चुका है। मंदिर में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, परंतु मूर्ति बनाने के लिए आज भी बाहर से कोई कलाकार नहीं बुलवाया जाता।

इस मंदिर में आज भी पुजारियों के वे वंशज, जो गांव में रहते हैं या जो बाहर भी रहते हैं, पूजा से एक पखवाड़ा पूर्व गांव पहुंचकर पूरी तन्मयता और श्रद्धा से इस कार्य को पूरा करते हैं। इस परिवार के कई लोग अच्छे-अच्छे पदों को सुशोभित कर रहे हैं। उनकी जीवन शैली में काफी बदलाव भी आया है, परंतु मां की मूर्ति बनाने के प्रति उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। क्या है इस मंदिर का इतिहास? गोलमा के बुजुर्ग सुरेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि ऐसा बताया जाता है कि लगभग दो सौ वर्ष पूर्व स्व. लाल झा, जो उस समय के चर्चित पहलवान थे, भद्दी गांव में कुश्ती के लिए गए थे।