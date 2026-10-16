बिहार का 400 साल पुराना तांत्रिक मंदिर, यहां नवरात्र में नहीं होती कलश स्थापना; जानिए रहस्य

जागरण संवाददाता, बक्सर। डुमरांव के लाला टोली रोड में स्थित राज-राजेश्वरी, बगलामुखी देवी का मंदिर आस्था, विश्वास और तंत्र साधना की प्राचीन परंपरा का विशिष्ट केंद्र है। करीब चार सौ वर्ष पुराने इस मंदिर की धार्मिक मान्यताएं और पूजा पद्धति इसे अन्य देवी मंदिरों से अलग पहचान देती हैं।

यहां शारदीय, बासंतिक और गुप्त नवरात्र के दौरान विशेष तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मंदिर की मान्यता है कि यहां पूजा-अर्चना और आराधना करने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति की अनुभूति होती है। तंत्र साधना में रुचि रखने वाले साधकों के लिए भी यह मंदिर विशेष महत्व रखता है।

मंदिर की एक खास विशेषता यह है कि यहां पारंपरिक तरीके से कलश स्थापना नहीं की जाती। मंदिर की पूजा पद्धति तांत्रिक परंपराओं के अनुरूप संचालित होती है। सुबह और शाम की आरती के साथ विशेष अवसरों पर साधना और अनुष्ठान का क्रम चलता है।

स्थानीय श्रद्धालुओं के बीच मंदिर को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। मान्यता है कि सच्चे मन से माता के दरबार में प्रार्थना करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्र के दिनों में यहां दर्शन-पूजन के लिए श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है।

मंदिर का इतिहास: मंदिर की स्थापना करीब चार सौ वर्ष पूर्व प्रसिद्ध तांत्रिक पं. भवानी मिश्र ने कराई थी। स्थापना के बाद से उनके परिवार के सदस्य हीं मुख्य पुजारी की जिम्मेदारी निभाते आ रहे हैं। वर्तमान पुजारी पं. किरण मिश्रा के अनुसार मंदिर में देवी-देवताओं की प्रतिष्ठा तांत्रिक विधि से की गई है।