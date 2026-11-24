मिथिलेश कुमार मोनू, सिमरीबख्तियारपुर (सहरसा)। दूसरों के घरों और प्रतिष्ठानों को आग से बचाने वाला अग्निशमन विभाग खुद बदहाल व्यवस्था के बीच काम कर रहा है। सिमरीबख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में डाक बंगला चौक के पास खादी चरखा केंद्र के जर्जर भवन में करीब दस वर्षों से विभाग का कार्यालय संचालित है। बरसात में छत से पानी टपकता है, जिससे बचने के लिए कर्मियों को छत में प्लास्टिक टांगना पड़ता है।

कार्यालय में केवल दो कमरे हैं। एक में कामकाज होता है, जबकि दूसरे में विभाग के करीब आधा दर्जन कर्मी रहने को मजबूर हैं। कार्यालय वाले कमरे की छत और भवन की दीवारों की हालत भी ठीक नहीं है। पानी टपकने से सरकारी कागजात, जरूरी उपकरण और कार्यालय का सामान सुरक्षित रखना चुनौती बन जाता है। इसके बावजूद टीम इसी भवन से अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है।

जर्जर भवन के कारण किराये के मकान में रहते हैं पदाधिकारी भवन में पदाधिकारियों और कर्मियों के रहने के लिए पर्याप्त और सुरक्षित कमरे नहीं हैं। इस कारण विभाग के तीन सब आफिसर और चार हवलदार कार्यालय के आसपास किराये के मकानों में रहते हैं। सीमित संसाधनों के साथ ड्यूटी निभाने के अलावा उन्हें कार्यालय और आवास की उचित व्यवस्था नहीं होने से परेशानी होती है।

पांच प्रखंडों में अगलगी की घटनाओं पर पहुंचती है टीम सिमरीबख्तियारपुर अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी बड़े क्षेत्र में फैली है। टीम को अनुमंडल क्षेत्र के पांच प्रखंडों और आसपास के इलाकों में आग की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए पहुंचना होता है। इनमें सिमरीबख्तियारपुर, बनमा इटहरी, सलखुआ, बलवाहाट और सोनवर्षा राज सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। विभाग के पास फिलहाल अग्निशमन की चार गाड़ियां हैं।

आग लगने की सूचना मिलते ही टीम को तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना होना पड़ता है। व्यापक क्षेत्र में जिम्मेदारी के बावजूद विभाग को अब तक सुरक्षित और बेहतर कार्यालय भवन नहीं मिला है। लालू फील्ड में नए कार्यालय की जगी उम्मीद प्रखंड कार्यालय के पास स्थित लालू फील्ड में अग्निशमन विभाग का नया कार्यालय भवन बनाने की पहल हो रही है। विभागीय पदाधिकारी के अनुसार, करीब तीन महीने पहले प्रस्तावित स्थल की मिट्टी जांच के लिए भेजी गई थी। अब रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।