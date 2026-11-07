बाढ़ के राहत कैंप में रहती थी, मवेशियों के साथ बीती जिंदगी; सहरसा में 60 वर्षीय बुचिया देवी की हत्या से सनसनी 

संवाद सूत्र, सत्तरकटैया (सहरसा)। कुम्हराघाट स्थित बाढ़ आश्रय स्थल ही बुचिया देवी का वर्षों से आशियाना बना हुआ था। जिस जगह को उन्होंने अपना ठिकाना समझकर जिंदगी के कई साल गुजारे, उसी जगह शुक्रवार की रात उनकी निर्मम हत्या कर दी गई।

60 वर्षीय बुचिया देवी की मौत ने न केवल परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, बल्कि ग्रामीणों को भी झकझोर कर रख दिया है। बताया जाता है कि बाढ़ आश्रय स्थल के निर्माण काल से ही बुचिया देवी वहां रह रही थीं। आवासीय परिसर में जगह की कमी के कारण वह अपने मवेशियों को भी इसी स्थल पर रखती थीं। पति गोनर मुखिया के निधन के बाद वह आश्रय स्थल पर अकेले ही जीवन गुजार रही थीं। हालांकि, परिवार के अन्य सदस्य पास में ही अपने घर में रहते थे। वर्षों से इस आश्रय स्थल पर रहने के कारण आसपास के लोग भी उन्हें अच्छी तरह जानते थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि दीपावली की खुशियों के बीच बुचिया देवी की जिंदगी का इस तरह अंत हो जाएगा।