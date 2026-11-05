रोहतास: घर लौट रहे युवक की बेरहमी से हत्या, बाइक समेत शव को गड्ढे में फेंका; गुस्साए लोगों ने किया NH-319 जाम

संवाद सूत्र, कोचस (रोहतास)। कोचस से घर लौट रहे 28 वर्षीय युवक बच्चा यादव की अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद शव और उसकी बाइक को मझौली गेट के पास चाट में फेंक दिया। मृतक थाना क्षेत्र के अमइसी डिहरा गांव निवासी स्वर्गीय उमाशंकर सिंह के पुत्र थे। वह कोचस में गाड़ियों की एजेंटी का काम करते थे।

जानकारी के अनुसार, बुधवार को बच्चा यादव बाइक से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान मझौली गेट के समीप अपराधियों ने उसे निशाना बनाया और हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधियों ने शव और बाइक को चाट में फेंक दिया।

आरा-मोहनिया पथ को जाम कर दिया घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। युवक की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 319 के आरा-मोहनिया पथ को जाम कर दिया। सड़क जाम होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और आवागमन बाधित हो गया।