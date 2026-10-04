सासाराम: जितिया स्नान के दौरान काव नदी में बहीं 2 बच्चियां, खोजबीन में जुटी SDRF टीम

संवाद सूत्र, दावथ (रोहतास)। प्रखंड क्षेत्र के बक्सर बॉर्डर स्थित पांचधरवा पुल के पास काव नदी में शनिवार संध्या घर वाले के साथ जितिया स्नान करने गई तीन लड़कियां तेज बहाव में बह गईं, जिसमें से एक को वहां स्नान कर रही महिलाओं ने बचा लिया।

अभी तक बच्चियों का पता नहीं चला है। जानकारी अनुसार डूबने की सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोर काफी देर रात तक खोजबीन किया। सूचना मिलते ही मौके पर अंचलाधिकारी गौरव कुमार एवं राजस्व पदाधिकारी विकास कुमार पंडित घटनास्थल पर पहुंचकर SDRF टीम को सूचना दिया। अंचलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया की धवई निवासी जितेंद्र कुमार सिंह की 12 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी और भीम सिंह की 10 वर्षीय पुत्री काजल कुमारी आसपास की व्रत करने वालीं महिलाओं के साथ काव नदी मे स्नान करने गई थीं, जिसमें तेज बहाव में बह गईं, जबकि तीसरी बच्ची को स्नान कर रही महिलाओं ने बचा लिया।