सासाराम-पटना NH पर 2 महीने में शुरू होगा काम, सम्राट बोले- बिहार में तैयार होंगे 10 एयरपोर्ट

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन, (रोहतास)। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को नारायण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमुहार में आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा बिहार बनाना है, जहां युवाओं को रोजगार और मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2030 तक ऐसी स्थिति बनाने के लिए सरकार काम कर रही है।

सासाराम-पटना NH पर दो महीने में शुरू होगा काम, क्या बदलेगी कनेक्टिविटी? मुख्यमंत्री ने कहा कि सासाराम-पटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो महीने के भीतर काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने इसे क्षेत्र के विकास और आवागमन के लिहाज से महत्वपूर्ण कदम बताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2029 से पहले बिहार में 10 एयरपोर्ट तैयार हो जाएंगे।

इंद्रपुरी जलाशय परियोजना 26 साल बाद होगी साकार सम्राट चौधरी ने कहा कि 26 वर्षों से प्रतीक्षारत इंद्रपुरी जलाशय परियोजना अब साकार होगी। उन्होंने दावा किया कि सोन नदी के तीन चौथाई पानी का लाभ बिहार को मिलेगा। राज्य सरकार करीब 44 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने की दिशा में काम कर रही है।

बाढ़-सुखाड़ से राहत की तैयारी, केंद्र के साथ मिलकर काम कर रही सरकार मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार लंबे समय से बाढ़ और सुखाड़ दोनों की विभीषिका झेलता रहा है। इससे बचाव के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। सिंचाई परियोजनाओं और जल प्रबंधन के जरिए किसानों को राहत देने पर सरकार का जोर है।