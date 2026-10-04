सासाराम में बच्चे के नहर में डूबने के बाद आरा-सासाराम रोड जाम, ग्रामीणों ने शव रख कर किया विरोध प्रदर्शन 

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिउतिया पर मां संग स्नान करने गया 14 साल का बिट्टू मोकर नहर में डूबने के मामले में रविवार को सुरक्षा व्यवस्था पर आक्रोशित ग्रामीणों ने शव रखकर आरा- सासाराम पथ को जाम कर ‌दिया। मुआवजे की मांग पर अड़े रहे।

जिउतिया पर्व पर रविवार को मां के साथ स्नान करने गये अगड़ेर गांव निवासी रूपचंद के 14 वर्षीय पुत्र बिट्टू कुमार की मोकर नहर में डूबने से मौत हो गयी थी। घटना के बाद इलाके में अफरातफरी मच गयी। स्थानीय गोताखोरों ने नहर में शुरू की तलाश घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय गोताखोरों की मदद से नहर में किशोर की तलाश शुरू करायी गई ।काफी प्रयास के बाद गोताखोरों ने बिट्टू का शव नहर से बाहर निकाला।