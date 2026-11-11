जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। करवंदिया पहाड़ के बंद पड़े पत्थर खदानों में फिर से खनन कार्य शुरू कराने की प्रशासनिक कवायद तेज हो गई है।

इसके तहत गायघाट और गिजुआही मौजा में स्थित एक-एक खनन ब्लाॅक की 30 नवंबर को बंदोबस्ती की जाएगी। इससे पहले मंगलवार को डीएम दीपक कुमार मिश्रा, डीएफओ स्टालिन फिडल कुमार ने खदानों के रास्तों का जायजा लिया।

डीएम ने बताया कि स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से करवंदिया पहाड़ के बंद पड़े पत्थर खदानों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया गया है।

फिलहाल गायघाट और गिजुआही मौजा के एक-एक ब्लाॅक की बंदोबस्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके लिए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। 30 नवंबर को बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

पत्थर ढुलाई के लिए निर्धारित होगा मार्ग

डीएम ने बताया कि खनन शुरू होने के बाद पत्थरों की ढुलाई निर्धारित मार्ग से कराई जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों ने खदानों की भौगोलिक स्थिति, पहुंच पथ और आवागमन की व्यवस्था का जायजा लिया।