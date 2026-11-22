संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन (रोहतास)। बिहार के प्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ भलुनीधाम मंदिर में चोरों ने शनिवार रात गर्भगृह का ताला काटकर मां यक्षिणी भवानी समेत मंदिर की प्रतिमाओं के आभूषण चुरा लिए।

इस मामले में एपी राज ने बड़ा एक्शन लिया है। एसपी के अनुसार, मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था में हुई लापरवाही के कारण पदाधिकारी सहित कुल पांच पुलिसकर्मियों को देर रात निलंबित कर दिया गया है।

निलंबित पुलिसकर्मियों में पुलिस अवर निरीक्षक शंभू शरण पासवान और कन्हैया चौहान, सिपाही सुनील कुमार पासवान, गौतम कुमार दास, महिला सिपाही सिकांति कुमारी शामिल हैं।

क्या हुई चोरी?

चोर मां का चांदी का मुकुट, छतरी, दो हार, छह पादुकाएं, सोने की नथिया और मंगटीका भी चुराकर ले गए। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित हनुमान प्रतिमा की सोने की दोनों आंखें और द्वार के दोनों ओर बाघों की प्रतिमाओं की चांदी की चारों आंखें भी उखाड़ ले गए।