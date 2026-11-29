जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। रेल कर्मियों की लापरवाही और बड़ी चूक से सासाराम जंक्शन पर शनिवार की रात यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा।

ट्रेन संख्या 18427 पुरी-आनंद विहार साप्ताहिक ट्रेन को निर्धारित समय से 21 मिनट पहले ही रवाना कर दिया गया, जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई है।

हालांकि ट्रेन को एडवांस सिंगनल पर कुछ समय तक रोका गया ताकि यात्री आसानी से चढ़ सकें। मामला संज्ञान में आने के बाद यात्रियों के इंतजार में ट्रेन को समीप के कुदरा रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा। मामला को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने चालक, गार्ड, स्टेशन मास्टर समेत परिचालन से जुड़े अन्य कर्मियों से जवाब मांगा है।

जानकारी के मुताबिक ट्रेन संख्या 18427 पुरी-आनंद विहार साप्ताहिक ट्रेन का ठहराव गयाजी के बाद सासाराम जंक्शन पर ही दिया गया है। डीडीयू-गया रेलखंड पर गति सीमा बढाए जाने के बाद ट्रेन समय से पहले पहुंच जा रही है। इस ट्रेन का सासाराम पहुंचने का निर्धारित समय रात 11.04 तथा 11.06 चलने का समय है। परंतु ट्रेन 10.42 में ही पहुंच गई और तीन मिनट बाद 10.45 में चल गई। यात्रियों ने जब स्टेशन प्रबंधन से शिकायत की तो स्टेशन मास्टर जितेंद्र कुमार ने इस मामले में ट्रेन के गार्ड की गलती बता अपनी जवाबदेही को इतिश्री कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि भले ही समय से पहले ट्रेन स्टेशन पहुंच गई, परंतु समय पूर्व उसे चलने की अनुमति कैसे मिल गई। चालक और गार्ड को ट्रेन को चलने के लिए सिगनल कैसे दिया गया। इसे लेकर यात्री अब्दुल समद समेत अन्य ने भी अपनी परेशानी बयां की।

कर्मियों पर एक्शन डीडीयू रेल डिवीजन के वाणिज्य प्रबंधक सह पीआरओ विश्वनाथ ने रेलवे के लिए बड़ी चूक बताते हुए कहा कि मामले को गंभीरता से लेते हुए चालक, गार्ड समेत परिचालन से जुड़े अन्य कर्मियों से शो-कॉज समेत अन्य विभागीय कार्रवाई की गई है।