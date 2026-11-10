पटना से काशी और कैमूर का सफर अब और आसान: रात में चलेंगी 2 नई बसें, कोचस वालों की भी बल्ले-बल्ले

संवाद सूत्र, कोचस (रोहतास)। प्रखंड क्षेत्र के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने पटना से कोचस होते हुए कैमूर जिले के चांद और वाराणसी के लिए दो नई बसों (Patna To Varanasi Bus) के परिचालन की शुरुआत की है।

इससे पटना, कोचस, कैमूर और वाराणसी के बीच यात्रा करने वाले लोगों को आवागमन में बड़ी सहूलियत मिलेगी। बस का शेड्यूल निगम की ओर से जारी समय सारिणी के अनुसार, पटना से कोचस होते हुए चांद (कैमूर) जाने वाली बस रात्रि 10 बजे पटना से रवाना होगी। यह बस रात 2:15 बजे कोचस और सुबह 4:50 बजे चांद पहुंचेगी।