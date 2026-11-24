पहले हमारे खेत ही हमारा बाजार थे। चना, सरसों, अलसी, मसाला सब घर का होता था। आज सब कुछ बाजार से खरीदना पड़ता है। शुद्धता की गारंटी नहीं रह गई है। - कामेश्वर तिवारी, किसान

पहले कम खाद में अच्छी फसल होती थी। अनाज में स्वाद और ताकत थी। अब रासायनिक खाद के बिना खेती संभव नहीं, लागत बढ़ गई है और गुणवत्ता घट गई है। - बिरेंद्र तिवारी, किसान

पहले किसान अपनी जरूरत के लिए खेती करता था, अब व्यापार के लिए करता है। गेहूं-चावल बेचकर पैसा तो मिलता है, लेकिन सेहत से जुड़ा शुद्ध अनाज नहीं मिल पाता। - जनार्दन उपाध्याय, किसान

यदि किसान फिर से दलहन, तिलहन और मसालों की खेती की ओर लौटें तो न केवल शुद्ध भोजन मिलेगा, बल्कि जमीन की सेहत भी सुधरेगी और बाजार पर निर्भरता कम होगी। - मंगला राय, किसान

लगातार गेहूं-धान के चक्र से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट रही है और भूजल स्तर भी नीचे जा रहा है। किसानों को फसल विविधीकरण अपनाना चाहिए। दलहन-तिलहन, सब्जी और मसाला फसलों को फसल चक्र में शामिल करने से मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरेगा, लागत घटेगी और आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। प्राकृतिक खेती और जैविक खाद का प्रयोग गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होगा।- रामाकांत सिंह, कृषि विज्ञानी