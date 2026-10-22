जनार्दन तिवारी हत्याकांड: रोहतास पुलिस ने 2 आरोपितों को किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार

संवाद सूत्र, करगहर (रोहतास)। डुमरा गांव में जनार्दन तिवारी हत्याकांड मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार दोनों आरोपित शंभू शर्मा एवं गुड्डू शर्मा उसी गांव के बताए जाते हैं। इस मामले का मुख्य आरोपित ओम प्रकाश शर्मा अभी भी फरार चल रहा है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार दोनों गिरफ्तार आरोपितों पर हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपितों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

इस संबंध में मृतक के पुत्र अभिमन्यु तिवारी द्वारा कराई गई प्राथमिकी में मुख्य आरोपित ओम प्रकाश शर्मा के अलावा चार अज्ञात को अभियुक्त बनाया गया है।

प्राथमिकी के बाद से पुलिस फरार आरोपितों की तलाश में जुटी हुई है। सासाराम डीएसपी दो संजीव कुमार ने बताया कि इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि फरार मुख्य आरोपित की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

क्या है पूरा मामला रोहतास के करगहर थाना क्षेत्र के डुमरा गांव में सोमवार की देर रात पांच लोगों ने जनार्दन तिवारी की हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि मरने और मारने वाले दोनों पक्ष नशे में थे।